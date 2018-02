Düsseldorf - Notenbankpräsident Mario Draghi hält trotz des jüngsten Konjunkturaufschwungs eine sehr expansive Geldpolitik in der Eurozone weiterhin für notwendig, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So müsse die Inflation "noch überzeugendere Hinweise für eine nachhaltige Veränderung noch oben hin zeigen", habe Draghi in einer Rede vor dem Europäischen Parlament betont. Am 8. März werde die EZB das nächste Mal über den monetären Expansionsgrad beraten.

