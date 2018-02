Hamburg (ots) - Seit Sommer 2017 ist die moderne Zahnarztpraxis am Flughafen Hamburg bereits offizieller Supplier des Hamburger SV. Die Zusammenarbeit umfasst breitgefächerte Werbeleistungen mit regionalem Bezug. Eine Flyer-Aktion zum Heimspiel des HSV gegen den 1. FC Köln mit einer Sonderaktion für alle Stadionbesucher bildete den Auftakt der Aktivierung der Zusammenarbeit.



Neben ästhetischer Zahnmedizin bietet tryDent auch Prophylaxe und Implantologie an. Jochen Madel, Geschäftsführer der Zahnarztpraxis tryDent: "Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, die Partnerschaft mit dem HSV einzugehen. Als kompetenter Partner im Bereich der Zahngesundheit können wir zukünftig für ein strahlendes Lächeln bei vielen HSV-Fans sorgen".



"Mit tryDent haben wir einen modernen Partner im Bereich der Zahnheilkunde an unserer Seite, der sich aktiv im regionalen Umfeld engagiert und dies in die Partnerschaft miteinbringt. So können wir durch die Werbemaßnahmen auch unseren Fans einen Mehrwert bieten", sagt Heribert Bruchhagen, Vorstandsvorsitzender der HSV Fußball AG.



Pressekontakt: HSV Fußball AG Pressesprecher Till Müller E-Mail: presse@hsv.de