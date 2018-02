Der Einzug der 24 teilnehmenden Nationen wurde durch eine fulminante Eröffnungsshow begleitet.



Amstetten (ots) - In der Amstettner Eishalle wurde die 12. Weltmeisterschaft der Damen und Herren 2018 feierlich eröffnet. Der Einzug der 24 teilnehmenden Nationen erfolgte mit einer bombastischen Umrahmung, professionell und launig moderiert von Max Mayerhofer.



Nach der Auslosung auf der Winter-Wiese durch die Vertreter der International Federation Icestocksport - IFI gab es eine fulminante Eröffnungsshow, welche durch eine Flaggen-Lichtshow der Gruppe Daidolos, einer akrobatischen Tuchakrobatik von Christina Zauner sowie einer flotten Einlage der Anika Plattler begleitet wurde. Nach dem Einmarsch des Eisstock WM-Maskottchen Wolfi begrüßte LAbg. Bgm. KR Michaela Hinterholzer als Vorsitzende der Generalversammlung der Mostviertel Tourismus GmbH die SportlerInnen aus Australien, Brasilien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Guatemala, Indien, Italien, Kanada, Kenia, Kolumbien, Litauen, Luxemburg, Namibia, Paraguay, Polen, Russland, Schweiz, Slowenien, Tschechien, Ukraine, USA, Weißrussland und Gastgeber Österreich. Die musikalische Begleitung erfolgte durch die Kapelle des Musikvereins Amstetten unter der Leitung von Kapellmeister Stefan Jandl.



Danach gab es die Festansprachen von Alfred Weichinger sen. - Präsident des Niederösterreichischen Eisstockverbandes, Otto Krügerl - gf. Präsident des Bundes Österreichischer Eis- und Stocksportler, Ursula Puchebner - Bürgermeisterin der Stadt Amstetten, Gernot Lechner - Bürgermeister der Gemeinde Winklarn, Heinz-Christian Strache - Vizekanzler und Bundesminister für öffentlichen Dienst und Sport, Dr. Petra Bohuslav - NÖ Landesrätin für Wirtschaft, Tourismus und Sport sowie von Manfred Schäfer - Präsident International Federation Icestocksport. Unisono wurden die großartigen Leistungen des Organisationskomitees gelobt, allen voran Gesamtkoordinator Alfred Weichinger jun. und Mastermind Christian Haberhauer - Geschäftsführer des LEADER Tourismusverbandes Moststraße.



Während sich die beiden Bürgermeister u.a. als Gastgeber über die weltweite Aufmerksamkeit freuten, betonte Sportminister Strache einmal mehr den Stellenwert, welche sich der Eisstocksport mit so viel gelebten Enthusiasmus mehr als verdient. Darüber hinaus versprach er auch seine vollste Unterstützung hinsichtlich der Bewerbung als anerkannte Sportart bei den Olympischen Spielen. Landesrätin Bohuslav attestiert nach dem Ende der Spiele in Südkorea, dass nun die ganze Welt auf das SPORT.LAND Niederösterreich blicken wird. Auch sie betonte, dass ob der Präzision, der Kraft und dem damit verbundenen Fingerspitzengefühl, der Eisstocksport vermehrt ins Rampenlicht gerückt werden sollte. Nachdem NÖ auch stolze Medaillenhoffnungen aufweisen kann, wünscht sie den AthletInnen viel Erfolgt, und hofft, dass sie den Heimvorteil nutzen können. Darüber hinaus ist sie natürlich überglücklich über die vielen internationalen Gäste und die damit verbundenen Nächtigungen, denn diese stärken auch den Wirtschaftsstandort. Präsident Schäfer wünschte allen TeilnehmerInnen sportliche Wettkämpfe und Fairplay. Sehr feierlich war dann auch die Übergabe der IFI-Fahne eines italienischen Teams an die Österreichischen EisstocksportlerInnen und die Vereidigung der TeilnehmerInnen auf faire Wettkämpfe durch Mannschafts-Weitenweltmeister Markus Weichinger. Großen Anklang fand auch die eigens von Michael Strauss komponierte WM Hymne.



Zum geselligen Kennenlernen ging es zum Ausklang wieder auf die Winter-Wiese, wo auch die Gastgeschenke an Alfred Weichinger sen. übergeben wurden. Bei typischen Mostviertler Schmankerl fand der Auftakt einen gemütlichen Ausklang.



Die komplette sportliche Programmübersicht gibt's unter [www.icestock2018.at] (http://www.icestock2018.at) Weitere druckfähige Fotos gibt's im Pressebereich zum Download.



