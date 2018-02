Gemischte Stimmung an weltweiten Aktienmärkten vor der Aussage von Jerome Powell DAX® (DE30 in der xStation 5) kann den 21er EMA nicht überwinden Ergebnisbericht von Fresenius (FRE.DE) stellt die Übernahme von Akorn in Frage

Zusammenfassung:Die US-Aktien konnten während der gestrigen Sitzung ordentliche Gewinne verbuchen. Der S&P 500 (US500) und Nasdaq (US100) stiegen um 1,18% bzw. 1,15%, während der Dow Jones (US30) sogar 1,58% zulegen konnte. In Asien war die Stimmung allerdings etwas gemischt, da die Anleger im Vorfeld von Jerome Powells Aussage vor dem Kongress besorgt blieben. Japans Nikkei (JAP225) stieg um 1,07% und bewegte sich auf den höchsten Stand seit drei Wochen, der australische S&P/ASX 200 (AUS200) schloss den Handelstag mit einem Plus von 0,24%. Die chinesischen Aktien verbuchten deutlich Kursrückänge, so dass der Hang Seng CE (CHNComp) 1,46% an Wert verlor. In Europa eröffneten die wichtigsten Indizes etwas höher. Medien- und Versicherungsunternehmen führen die Gewinne am Dienstagmorgen an, während die Aktien im Bereich Chemikalien und ...

