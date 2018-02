Der dritte Börsengang des Jahres ging erfolgreich über die Bühne. Zeichnungsgewinne. Wofür eigentlich, was macht Stemmer, Oliver Roth von Oddo Seydler? Ein schuldenfreies, stark wachsendes Unternehmen ging an die Börse: Stemmer Imaging. Marktführend in digitaler Bildverarbeitung von Torlinientechnik bis automobiler Qualitätskontrolle.Überhaupt tut sich viel in der Branche. Übernahmen? Fusionsphantasie?Fakt ist: Gut die Hälfte der Erlöse des Börsengangs - Ausgabepreis 34 Euro, erster Kurs 36 Euro für knapp drei Millionen Aktien, bleiben im Unternehmen. Reicht das für Übernahmen und Zukäufe? Oliver Roth im Gespräch mit Antje Erhard