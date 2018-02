FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 200 (550) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASCENTIAL PLC TO 'EQUAL WEIGHT' (UW) - TARGET 395 (325) PENCE - BARCLAYS RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 305 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES KELLER GROUP PRICE TARGET TO 925 (800) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS MONEYSUPERMARKET.COM TO 'NEUTRAL' - TARGET 300 (400) PENCE - CITIGROUP RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1850 PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 425 (415) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BAE SYSTEMS TARGET TO 737 (769) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS RELX PRICE TARGET TO 1926 (1945) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 290 (300) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 435 (431) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES ASOS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 9000 (5000) PENCE - JPMORGAN CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 550 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PROVIDENT FINANCIAL PRICE TARGET TO 1040 (1100) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 335 (325) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 3200 (3400) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL RAISES CLINIGEN PRICE TARGET TO 1400 (1360) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 475 (435) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1365 (1390) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES OLD MUTUAL PRICE TARGET TO 280 (255) PENCE - 'BUY'



