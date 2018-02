Kaum ein anderes Medium hat sich so schnell verbreitet wie soziale Netzwerke. Mittlerweile sind dort neun von zehn Internetnutzern unterwegs.

Noch nie waren so viele Deutsche auf Facebook, Instagram und Co.. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage unter 1.212 Internetnutzern ab 14 Jahren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom hervor, die heute in Berlin vorgestellt wurde.

Demnach sind fast neun von zehn Internetnutzern (87 Prozent) inzwischen in sozialen Netzwerken angemeldet. Vor fünf Jahren waren es in einer Bitkom-Umfrage erst 78 Prozent. Besonders von den 14- bis 29 Jährigen ist nahezu jeder dabei (98 Prozent). Ähnlich sieht die Situation bei den 30- bis 49-Jährigen aus (92 Prozent). Von den 50- bis 64-Jährigen sind 80 Prozent in mindestens einem sozialen Netzwerk angemeldet, aber auch bei den Älteren über 65 Jahren ist es mittlerweile eine deutliche Mehrheit.

"Social Media ist schon lange kein Jugend- oder Nischenphänomen mehr, sondern hat sich innerhalb weniger Jahre zu einem festen Teil unseres Lebens entwickelt", sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Für viele Internetnutzer in der digitalen Welt gehöre es dazu, über ein eigenes Social-Media-Profil im Web präsent und erreichbar zu sein.

Laut Bitkom sind Internetnutzer in Deutschland im Schnitt in drei sozialen Netzwerken angemeldet. Die Jüngeren zwischen 14- bis 29 Jahren sind deutlich aktiver und haben durchschnittlich sogar fünf Social-Media-Accounts.

Dass die eigenen Kinder deshalb schlechtere Noten nach Hause bringen, weil sie womöglich dauernd bei Facebook, Instagram und Snapchat aktiv sind, lässt sich nicht generell ausschließen. Die Nutzung von Social Media sei für die junge Generation weder prinzipiell sehr gut noch generell sehr schlecht. "Es kommt eben darauf an, was man mit Social Media macht", erklärte kürzlich Markus Appel von der Universität Würzburg.

Der Kommunikationswissenschaftler hat mit Kollegen aus Bamberg und Würzburg die Ergebnisse von 59 Publikationen zum Zusammenhang zwischen Social-Media-Nutzung und Schulleistungen ausgewertet. Richtig genutzt könnten soziale Netzwerke die Schulnoten sogar leicht verbessern, berichten die Forscher in der Fachzeitschrift ...

