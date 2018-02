Eine Woche später als geplant, soll es nun heute endlich kommen: Das Bundesverwaltungsgericht urteilt über mögliche Diesel-Fahrverbote in deutschen Städten. Die Ereignisse im Newsblog.

Im Streit um Diesel-Fahrverbote in deutschen Städten spricht das Bundesverwaltungsgericht in letzter Instanz heute ein wegweisendes Urteil. Am Mittag wird die Entscheidung aus Leipzig erwartet. Alle Entwicklungen können Sie in unserem Newsblog nachlesen.

Bereits in der vergangenen Woche wollten die Leipziger Richter ein Urteil zu den Diesel-Fahrverboten sprechen.Die Entscheidung wurde aufgrund der komplexen Rechtslage auf heute vertagt.Um 12 Uhr wollen die Richter verkünden, ob es in Zukunft Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge in einigen deutschen Innenstädten geben kann.

+++ 10:15 Uhr: VDA hält Fahrverbote für unnötig +++

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) verweist darauf, dass die Vorgaben zur Luftreinhaltung in den Städten auch ohne Fahrverbote erreicht werden können. Mittelfristig werde Luftqualität durch die steigende Zahl an Fahrzeugen mit neuen Abgasstandards verbessert, erklärt VDA-Chef Matthias Wissmann.

+++ 08:12 Uhr: Hofreiter (Grüne) fordert von Bundesregierung rasches Handeln +++

Grünen-Fraktionschef ...

