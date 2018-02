NÜRNBERG (Dow Jones)--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland bleibt auf einem hohen Niveau. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) verharrte im Februar bei 252 Punkten, wie die Bundesagentur mitteilte. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Anstieg um 25 Zähler.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften hat im Jahresvergleich in den meisten Wirtschaftszweigen zugelegt, erklärte die BA. Die prozentual größten Zuwächse verzeichneten das verarbeitende Gewerbe und der Wirtschaftszweig Information und Kommunikation mit einem Plus von jeweils rund 30 Prozent, gefolgt von Verkehr und Lagerei mit einem Plus von 21 Prozent.

Am geringsten stieg die Arbeitskräftenachfrage im Gesundheits- und Sozialwesen mit 6 Prozent. Im Bereich Erziehung und Unterricht sowie im Wirtschaftszweig sonstige Dienstleistungen und private Haushalte waren leichte Rückgänge zu verzeichnen.

Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2018 04:48 ET (09:48 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.