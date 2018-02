In absoluten Zahlen erreichte BASF, Ludwigshafen, einen Betriebsgewinn (Ebit) von 8,3 Mrd. EUR. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2017 bei 64,5 Mrd. EUR. Damit bestätigte der Chemiekonzern die vorläufigen Zahlen, die er im Januar veröffentlichte.

Grundsätzlich profitierte das Unternehmen von der guten Konjunktur weltweit. So erhöhte es die Absatzmengen in allen Segmenten (weitere Details dazu weiter unten). Zum Gewinn allerdings trug das Segment Chemicals am meisten bei. Die hohen Margen und Mengen in diesem Segment, das Basischemikalien und Zwischenprodukte umfasst, glichen die geringeren Margen anderer Segmente mehr als aus. Bei letzterem nennt BASF seine Spezialitätengeschäfte.

Chemiegeschäft steuert Großteil des Gewinns bei

Das Chemiegeschäft, das die Segmente Chemicals, Performance Products und Functional Materials & Solutions umfasst, steuert den größten Teil des Konzerngewinns bei. So erwirtschafteten die drei Segmente mit 7,3 Mrd. EUR von insgesamt 8,3 Mrd. EUR (jeweils Ebit vor Sondereinflüssen). Der Gewinn in diesem Bereich stieg zudem um 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Asien erbringt die größte Rendite

Bezüglich der Regionen sagte Bock: "Besonders erfreulich ist unser starkes Wachstum in Asien. Dort zahlten sich unsere Investitionen der vergangenen ...

