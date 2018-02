Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Auf dem Radar: S ImmoAm Montag bester Tag des Jahres mit 3% Plus, ytd aber noch im Minus. Wie gehts weiter?aktuelle Indikation: 15,50/15,56 Veränderung zu letztem SK: 2,71% Bei den Radar-Aktien ist diesmal auch die wiedererstarkte S Immo dabei. Detail am Rande: Die Erste Group hat in puncto Aktienanleihen bei S Immo für Nachschub gesorgt. Anfang Februar wurde die 6,25 % Aktienanleihe auf S Immo 2017-2018 zu 100 % in Cash getilgt. Ab morgen ist der Nachfolger börsenotiert, Laufzeit wieder ein Jahr, beim Kupon gehen sich diesmal 6,5 Prozent aus (ISIN AT0000A202M9).

