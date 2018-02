BRÜSSEL (Dow Jones)--Das Geschäftsklima in der Eurozone hat sich im Februar im Vergleich zum Vormonat leicht eingetrübt. Wie die Europäische Kommission berichtete, sank der entsprechende Index auf plus 1,48 Punkte von revidiert plus 1,56 (vorläufig: plus 1,54) Punkte im Januar. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von plus 1,46 Zähler erwartet. Ein Indexstand des Geschäftsklimas von Null entspricht dem langfristigen Durchschnittswachstum der Industrieproduktion von 2 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2018 05:00 ET (10:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.