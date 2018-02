Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Jenoptik von 27,50 auf 32,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Technologiekonzerns habe immer noch Luft nach oben, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sein überarbeitetes Bewertungsmodell mit höheren Gewinnschätzungen trage der strukturell steigenden Profitabilität, dem wachsenden Auftragsbestand und dem spürbaren Rückenwind in wichtigen Märkten Rechnung./gl/tih Datum der Analyse: 27.02.2018

AFA0035 2018-02-27/11:35

ISIN: DE0006229107