In den nächsten beiden Wochen werden vermutlich die Details für die Börsengänge der Siemens-Medizintechnik-Tochter Healthineers und der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS bekanntgegeben. Nicht nur für die beiden Unternehmen und ihre Mütter, sondern auch für den deutschen Aktienmarkt insgesamt steht viel auf dem Spiel.Positiv ist schon einmal, dass die beiden Mutterkonzerne keine lahmen Töchter an die Börse bringen, sondern ertragreiche. Das gilt vor allem für Healthineers, die bei Siemens in den letzen Jahren meist die profitabelste oder schlechtestenfalls zweitprofitabelste Sparte war. Bei einem Umsatz von 13,8 Milliarden Euro hat sie im vorigen Geschäftsjahr 2,5 Milliarden Euro operativen Gewinn geschrieben.Doch da sehen Analysten noch Luft nach oben. Denn mit einer Profit-Marge von rund 18% hinkt das Unternehmen hinter einigen großen Konkurrenten her, die in der Regel Gewinnspannen jenseits der 20% erwirtschaften. ...

