Hannover - Grundsätzlich solide, aber auch nicht überschäumend präsentiert sich die australische Konjunkturentwicklung, so die Analysten der Nord LB.Einerseits seien die Einzelhandelsumsätze nach einer Schwächephase im dritten Quartal zuletzt wieder stärker ausgefallen und die Arbeitsmarktdaten hätten eine Aufhellung angezeigt. Andererseits dürfte der hohe Schuldenstand der privaten Haushalte den Konsum genauso begrenzen, wie der weiterhin nur moderate Lohnanstieg. Das am 07. März zur Veröffentlichung anstehende BIP-Wachstum für das vierte Quartal dürfte nur marginal unterhalb der letzten - allerdings auch sehr robusten Quartale - ausfallen. Dass die Reserve Bank trotz dieser Zahlen weder auf der nächsten Zinssitzung am 06. März noch auf den folgenden Zinsschritte vornehmen werde, liege an der anhaltend niedrigen Inflationsrate. Sie notiere aktuell bei 1,9% und damit unterhalb des von den Notenbankern angepeilten Zielkorridors von 2% bis 3%. Für die RBA sei diese Entwicklung der Hauptgrund für das Abwarten.

