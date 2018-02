Der US-Dollar-Index (DXY) musste in den letzten Monaten einige Schüsse vor dem Bug hinnehmen. In der Spitze notierte er auf dem tiefsten Stand seit Dezember 2014 bei 88,25 Punkten. Hier scheinen sich die Bären allerdings eine Verschnaufpause zu gönnen. Zweimal ... The post Dollar-Index: Positive RSI-Divergenz signalisiert Erholung appeared first on ActivTrades. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...