Eine mehr als 300 Jahre alte Violine von Jakobus Stainer - 30.000 Euro kostet so ein Instrument gut und gern. Wer interessiert sich für Investments dieser und anderer Größenordnungen? Was bringt das an Rendite? Und was macht man mit einem Instrument, das man selbst nicht spielen kann? Christian Reister von Violin Assets erklärt im Gespräch mit Antje Erhard, welche Instrumente als Investments in Frage kommen. Und für wen. Und welche Renditen sie bringen.... Ansehnlich... Aaaaber: Wie hoch sind die Wartungskosten? Versicherungen? Und was machen Menschen mit teuren Instrumente, die sie selbst nicht einmal spielen können. Antworten hier....