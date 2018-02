BAD HOMBURG (Dow Jones)--Anonyme Hinweise haben die unabhängigen Untersuchungen des Gesundheitskonzerns Fresenius wegen angeblicher Verstöße gegen Vorgaben der US-Gesundheitsbehörde FDA zur Datenintegrität in der Produktentwicklung seines Übernahmeziels Akorn losgetreten. Das sagte der Vorstandsvorsitzende des DAX-Konzerns, Stephan Sturm, am Rande der Bilanz-Pressekonferenz in Bad Homburg. Ob sich die FDA nun ebenfalls zu Untersuchungen veranlasst sieht, wird sich noch zeigen müssen.

Sollten die Untersuchungen von Fresenius tatsächlich Belege für Verstöße gegen FDA-Vorgaben liefern, könnte das unter Umständen das Aus für die geplante Akquisition des US-Generikaherstellers bedeuten. Eigentlich wollte Fresenius mit Akorn seine auf Infusionsprodukte und klinische Ernährung spezialisierte Sparte Kabi stärken und sich neue Vertriebswege erschließen. Fresenius strebt zwar nach eigenen Angaben unverändert die Freigabe der Akorn-Übernahme durch die US-Fusionskontrollbehörde FTC an, aber: "Sollten Vollzugsbedingungen der Übernahmevereinbarung nicht erfüllt sein, kann dies Folgen für den Abschluss der Transaktion haben", hieß es in der Mitteilung vom Vorabend.

