DAX - Relativ schwach nach guten US-Vorgaben

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX fiel gestern nach der bullischen Eröffnung wie skizziert in den "Bereich 12.500/020 Punkte", dort kam dann nicht ganz unerwartet ein erneuter Konter der Bullen. Die Wall Street legte gestern den gesamten Handelstag über stetig zu und beendete den Tag in der Nähe der Tageshochs. Davon ist heute Morgen im deutschen Börsenbarometer allerdings überhaupt nichts zu sehen - im Gegenteil. Der Index zeigt sich vergleichsweise schwach und fällt an die 12.500er Marke zurück.

Die relative Schwäche im Vergleich mit den US-Indizes ist augenscheinlich. So lange die 12.500 Punkte-Marke hält, haben die Bullen kurzfristig noch einmal die Chance für einen Anstieg in den Bereich 12.600 bis 12.650 Punkte. Wird die angesprochene Unterstützung im Bereich 12.500 Punkte allerdings erneut signifikant auf Stundenschlusskursbasis unterboten, konnte es sehr schnell sehr finster werden für die DAX-Bullen. In dem Falle wäre eine erneute Abwärtswelle in den Bereich 12.200 bis 12.300 Punkte zu präferieren aus charttechnischer Sicht. Am Nachmittag ist der Auftritt des neuen FED-Präsidenten Jerome Powell vor dem US-Kongress zu beachten. Kommentare von ihm könnten sich auch auf den Aktienmarkt auswirken.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.02.2018 - 27.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2013 - 27.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

