Am Donnerstag, 1. März 2018, zeigt Das Erste um 20:15 Uhr mit "Kommissar Dupin - Bretonisches Leuchten" den neuen Film der beliebten "DonnerstagsKrimi im Ersten"-Reihe. In seinem sechsten Fall, der auf dem titelgebenden Bestseller von Jean-Luc Bannalec basiert, zieht Pasquale Aleardi alias Kommissar Dupin während des Urlaubs an der Nordküste der Bretagne eine mysteriöse Todesserie in seinen Bann: Erst ein dramatischer Freitod in aller Öffentlichkeit, dann ein tödlicher Sturz im Steinbruch und schließlich ein tagelang unentdeckter Mord - diese Rätsel lassen den kriminalistischen Spürsinn des Workaholics nicht ruhen. In "Bretonisches Leuchten" entwickelt sich zwischen verwunschenen Tälern, traumhaften Stränden und der leuchtend bizarren Felslandschaft der einzigartigen Côte de Granit Rose ein abgründiger Fall, der die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen lässt.



Neben Pasquale Aleardi in der Hauptrolle spielen Christina Hecke als Dupins Verlobte Claire, Jan Georg Schütte als Kadeg, Annika Blendl als Nolwenn, Nicki von Tempelhoff als Gilbert Durand, Katharina Heyer als Alizée Durand, Jörn Hentschel als Bellet, Sven Gerhardt als Desespringalle u.v.a.



"Kommissar Dupin - Bretonisches Leuchten" ist eine Produktion der filmpool fiction im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Gedreht wurde im September und Oktober 2017 in Perros-Guirec an der Côte de Granit Rose an der Nordküste der Bretagne (Frankreich). Regie führte Dagmar Seume, Produzenten sind Iris Kiefer und Mathias Lösel. Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen und Sascha Schwingel (ARD Degeto).



