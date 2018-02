marktEINBLICKE um 12: DAX tritt auf der Stelle, Aixtron setzt Erholungskurs fort

Und wieder müssen Anleger hierzulande neidisch auf die Wall Street blicken. Dort läuft die Erholungsrallye auf Hochtouren. Selbst neue Rekordstände sind gar nicht mehr so weit entfernt. An die jüngsten Turbulenzen scheint sich niemand mehr zu erinnern. Im Gegensatz dazu tritt der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) auch am Dienstagmittag auf der Stelle.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,0% 12.523

MDAX -0,1% 26.365

TecDAX +0,2% 2.622

SDAX -0,2% 12.195

Euro Stoxx 50 -0,0% 3.461

Die Topwerte im DAX sind Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604), ProSiebenSat.1 (WKN: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770) und RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129). Der Gesundheitskonzern Fresenius konnte ein weiteres Rekordjahr verbuchen, sich für die Zukunft optimistisch präsentieren und die Anteilseigner mit der 25. Dividendenerhöhung beglücken. Auch der Blick in die zweite Reihe ist sehr interessant. Dort konnte der auf die Halbleiterindustrie spezialisierte Anlagenbauer Aixtron (WKN: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6) seinen Erholungskurs in 2017 fortsetzen.

