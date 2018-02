Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für die Aktien von Fresenius nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Im Kerngeschäft sei der Medizinkonzern auf einem guten Weg, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Der Ausblick für den Reingewinn habe dank der positiveren Geschäftsaussichten für die Infusionssparte Kabi seine Erwartung übertroffen. Derweil könnte sich Fresenius von der Übernahme des US-Arzneiherstellers Akorn angesichts möglicher Unregelmäßigkeiten in der Produktentwicklung zurückziehen./la/tih Datum der Analyse: 27.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: DE0005785604