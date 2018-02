Kooperation zwischen führendem Telekommunikationsunternehmen und Vertiv soll Effizienz und Innovation im Bereich Energy Saving vorantreiben

Vertiv, ehemals Emerson Network Power, und Telefónica haben auf dem Mobile World Congress eine langfristige, globale Partnerschaft angekündigt. Im Zuge der Kooperation sollen durch innovative Infrastrukturlösungen höhere Energieeinsparungen erzielt werden. Vertiv wird im Rahmen der Vereinbarung "Energy Savings as a Service (ESaaS)" für die Haupt- und Nebenrechenzentren von Telefónica in Europa und Amerika anbieten und dabei alle Bereiche von der ersten Standortbewertung bis hin zu umfassenden Wartungsdienstleistungen für die kommenden zehn Jahre abdecken.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180227005714/de/

Vertiv was recently awarded by Telefónica as "Best Partner of the Year" at the 8th Global Workshop on Energy and Climate Change. This accolade acknowledged Vertiv for the outstanding contribution to Telefónica's Energy Efficiency Program, awarded by the GSMA with the Green Mobile Award in 2016. (Photo: Business Wire)