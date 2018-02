Die US-Bank Citigroup hat Philips Lighting nach unterdurchschnittlicher Kursentwicklung von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Das Kursziel hob Analyst Martin Wilkie in einer am Dienstag vorliegenden Studie von 27,50 auf 34 Euro an. Das Risiko geringeren Wachstums im LED-Geschäft sei nun bekannt und auch die Cashflow-Erwartungen seien am Markt heruntergeschraubt worden. Beides waren Gründe für seine Verkaufsempfehlung im vergangenen Juni./ag/tih Datum der Analyse: 27.02.2018

