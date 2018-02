In einer Krisensitzung berät die Essener Tafel über den heftig kritisierten Aufnahmestopp für Ausländer. Wie eine Lösung aussehen könnte.

Nach der massiven Kritik am vorübergehenden Aufnahmestopp der Essener Tafel für Ausländer fordert der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, Konsequenzen. Die Tafeln sollten sich "für derartige Krisensituationen andere Regeln geben, um den ordnungsgemäßen Ablauf sicherzustellen", sagte Landsberg dem Handelsblatt. "Für die Tafeln muss der Grundsatz gelten, das für die Hilfe die Bedürftigkeit entscheidend ist und nicht die Herkunft."

Richtig sei allerdings, "dass zum Beispiel Flüchtlinge, wenn sie in staatlichen Einrichtungen mit ausreichend Lebensmitteln versorgt werden, bei den Tafeln nicht zusätzlich berücksichtigt werden können", betonte Landsberg. "Wer Tafeln nutzen darf, ist zumeist über Berechtigungsausweise geregelt."

Der Vorstand der Essener Tafel berät an diesem Dienstag in einer Krisensitzung über die Lage. Beobachter gehen davon aus, dass der Vorstand am Mittag über alternative Möglichkeiten beraten wird, die Essensausgabe zu regulieren. Der Vereinsvorsitzende Jörg Sartor hatte zuvor erklärt, dass er seinen Rücktritt erwäge. Ein Haufen von Politikern haue auf seine Einrichtung ein, ohne sich zu informieren, sagte Sator der "Bild"-Zeitung.

