Ittingen - Künstlerinnen und Künstler diskutierten im Thurgauer Kunstmuseum im Rahmen der Reihe «Feierabend im Museum» mit dem Publikum über ihre Arbeit.

Das Kunstmuseum Thurgau in der Kartause Ittingen leistet Hilfe zum Verständnis zeitgenössischer Kunst. Diese stelle einige Herausforderungen an das Publikum. Was als Kunst geschaffen werde, sei längst nicht mehr selbstverständlich, schreibt das Museum zu einer Veranstaltungsreihe. Dort bot sich am 22.02.2018 die Möglichkeit, im Gespräch mit den Künstlerinnen Sarah Hugentobler und Karin Schwarzbek sowie mit dem Künstlerduo steffenschöni zu erfahren, welche Strategien die Kunst heute anwendet und wie auf den ersten Blick vermeintlich unverständliche ...

