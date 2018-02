Wie wählt Italien? Und dann? Wie gelassen sind die Märkte (noch)? Was ist der worst case? Und wie glimpflich könnte es ausgehen, Robert Halver von der Baader Bank? Hat da jemand gedacht, die Euro-Krise sei vorbei? Robert Halver im Gespräch mit Antje Erhard über Europa vs USA, über Italiens Wahl und die zugehörigen Versprechen und was auf die Kapitalmärkte zukommt. Oder anders gefragt: Wie viel Schulden macht Italien, macht Europa noch?