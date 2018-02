In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um den DAX und den Dow Jones und die Aktien von Apple, Daimler, Geely, BYD, Tesla, Cobalt 27, Millennial Lithium. Der Dow Jones hat den Großteil der Korrektur wieder aufgeholt und hat sich wieder bis auf drei Prozent an das im Januar erreichte Allzeithoch herangearbeitet. Der DAX tritt indes auf der Stelle und notiert noch immer über 1.000 Punkte unter dem Allzeithoch. Die Schere geht immer weiter auf, statt sich zu schließen. Welche Konsequenzen sollten Anleger ziehen.Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die rasante Aufholjagd der Apple-Aktie, den Einstieg von Geely bei Daimler, die Aussichten von BYD und Tesla auf dem chinesischen Markt und die beiden Rohstoffwerte Cobalt 27 und Millennial Lithium, die sich gerade sehr unterschiedlich entwickeln.Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.