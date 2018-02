Zürich (ots) - Die im April 2017 lancierte Buchungsplattform für

Alphütten, Maiensässe und Rustici, alp.holidaybooking.ch von

e-domizil AG und Schweiz Tourismus boomt. Die Nachfrage nach Echtheit

und unberührter Natur ist vor allem bei Schweizer Gästen gross. An

den fulminanten Start des Projektes "Enjoy Alphütten" konnte man

anknüpfen und seit dann einen Umsatzwachstum von über 500 %

verzeichnen.



Die 260 authentischen Alphütten in regionaltypischer Bauweise

werden von den Gästen über alp.holidaybooking.ch weit im Voraus

gebucht. Für die Anreise im Juli 2018 sind bereits 102 Buchungen

eingegangen. Zum Vergleich: im Juli 2017 waren es total 175

Buchungen. Im September 2017 wurden die meisten Buchungen generiert.

Das Bedürfnis nach unberührter Natur, abschalten und aus dem Alltag

ausbrechen ist und bleibt riesig.



Die alpinen Topdestinationen



Die beliebteste Region ist Graubünden mit über 180 Buchungen,

gefolgt vom Tessin und Wallis. Die Mehrheit der Gäste stammen aus der

Schweiz (82 %). Die deutschen Gäste sind ebenfalls fasziniert von den

urgemütlichen Berghütten und machen mit 16 % die zweitgrösste

Kundengruppe aus. Ein kleiner Anteil stammt aus den USA, Belgien und

Niederlanden.



Gutschein für Alphütte gewinnen



Zurzeit hat e-domizil AG auf ihrer Facebook Seite sowie auf der

Homepage ein Gewinnspiel ausgeschrieben. Zu gewinnen gibt es einen

Alphütten-Gutschein im Wert von CHF 500.00, einlösbar über

http://alp.holidaybooking.ch. Das Gewinnspiel läuft noch bis zum

20.04.2018.



Über e-domizil AG



E-domizil AG ist mit mehr als 300'000 Ferienwohnungen in über 80

Ländern der führende Online-Vermittler von Ferienwohnungen und

Ferienhäuser in der Schweiz. Bei keinem anderen Schweizer Anbieter

finden Ferienhungrige mehr Ferienwohnungen und besseren

Kundenservice.



