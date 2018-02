Zürich (ots) - Kunden verlangen nach immer mehr Komfort und

Personalisierung von Finanzdienstleistungen; Fintechs und

Finanzinstitute müssen kooperieren, um erfolgreich zu sein und

Gegengewicht für möglichen Markteintritt der BigTechs zu bilden



Verbraucher sind die grossen Profiteure des starken

Fintech*-Wachstums im Finanzdienstleistungsbereich. Sie geniessen

breitere Angebote, neue Technologien und ein besseres Kundenerlebnis.

Doch trotz der guten Service-Leistung müssen Fintechs auf

Kooperationskurs mit den traditionellen Finanzinstituten gehen, um

selber erfolgreich zu sein. Zu diesem Ergebnis kommt der neue World

Fintech Report 2018, der heute von Capgemini und LinkedIn in

Zusammenarbeit mit der Efma veröffentlicht wurde. Während beide

Seiten zunächst konkurrierten, lautet das Paradigma der Branche heute

Partnerschaft. Die symbiotische Zusammenarbeit von Fintechs und

Finanzinstituten betont die komplementären Stärken beider Seiten und

hilft, ein Gegengewicht für den möglichen Markteintritt der

sogenannten BigTechs** im Finanzdienstleistungssektor zu bilden.



Fintechs revitalisieren die Kundenerfahrung bei Finanzprodukten



Fintechs sind mit neuen Technologien innovativ und stellen das

Kundenerlebnis bei Finanzdienstleistungen in den Mittelpunkt. Mit

immer höheren Erwartungen auf Kundenseite und wachsendem

Konkurrenzdruck steigt auch der Anspruch an Komfort und

Individualisierungsmöglichkeiten. Hierzu entwickeln

Fintech-Unternehmen personalisierte Angebote auf Basis von

Kundendaten und offerieren schnelle, rund um die Uhr verfügbare

Online-Dienste, auf die Kunden von jedem Gerät aus zugreifen können.



Laut dem World Fintech Report 2018 geniessen die traditionellen

Finanzdienstleister jedoch ein grösseres Vertrauen bei Kunden als die

neueren Start-ups. Für den Erfolg in der Zukunft müssen

Finanzdienstleister also darauf achten, sich weiterhin stark nach den

Wünschen ihrer Kunden zu richten, Vertrauen zu bewahren und digitale,

agile und effiziente Prozesse bereitzustellen.



"Fintech-Firmen sind stark kundenorientiert und schliessen damit

die Lücke, die traditionelle Firmen hinterlassen haben. Für Fintechs

öffnet sich dadurch eine Tür, das Vertrauen in traditionelle Firmen

bleibt für die Kunden aber weiterhin wichtig", sagt Penry Price, Vice

President, Global Marketing Solutions, LinkedIn.



Die Gelegenheit zum Win-Win



Fintechs sind unbelastet von alten Legacy-Systemen und den

Unternehmenskulturen vergangener Tage. Sie können neue Technologien

direkt zum Wohl und Wunsch ihrer Kunden einsetzen. Laut World Fintech

Report betrachten über 90 Prozent der Fintechs Agilität und ein neues

Kundenerlebnis als Schlüsselfaktoren für eine bessere

Wettbewerbsposition. Darüber hinaus sehen mehr als 76 Prozent die

Fähigkeit, Neues zu entwickeln und Bestehendes zu verbessern, als

erfolgsentscheidend an. Die grosse Herausforderung ist, höhere

Skalierbarkeit sowie finanziell tragfähige Geschäftsmodelle zu

schaffen. Hier kommen die traditionellen Finanzdienstleister ins

Spiel. Obwohl Fintechs seit 2009 mit 110 Milliarden US-Dollar

finanziert wurden, sieht der Bericht die meisten von ihnen scheitern,

weil sie kein effektives Partner-Ökosystem aufgebaut haben.



Gleichzeitig adaptieren traditionelle Finanzinstitute viele

Weiterentwicklungen des Kundenservice aus dem Fintech-Bereich und

behalten dabei ihre Stärken wie Risikomanagement, Infrastruktur,

regulatorische Expertise, Kundenvertrauen, Zugang zu Kapital und

vieles mehr bei. Von einer symbiotischen, kooperativen Partnerschaft

können letztlich also beide Seiten profitieren.



"Drei Viertel der Fintechs sehen ihr primäres Geschäftsziel in der

Zusammenarbeit mit traditionellen Finanzfirmen. Daher ist es

unerlässlich, dass beide ihre Geschäftsmodelle für die Kooperation

miteinander öffnen, um gemeinsame Innovationen voranzutreiben und

dabei das Vertrauen der Kunden weiterhin zu erhalten", so Tobias Wolf

Leiter Banking bei Capgemini Consulting in der Schweiz. "Fehlt es an

einem agilen und engagierten Kooperationspartner - egal von welcher

Seite - könnte der Erfolg auf der Strecke bleiben."



Die Suche nach dem richtigen Partner ist erfolgskritisch



Laut dem World Fintech Report 2018 gaben mehr als 70 Prozent der

Fintech-Führungskräfte an, dass ihre grösste Herausforderung bei der

Zusammenarbeit mit traditionellen Finanzunternehmen deren mangelnde

Agilität sei. Gleichzeitig nahmen traditionelle Unternehmen negative

Auswirkungen auf das Kundenvertrauen, die Marke und die Veränderung

der internen Kultur als ihre grösste Herausforderung wahr.



"Für eine erfolgreiche Partnerschaft müssen beide Seiten

aufgeschlossen bleiben und sich auf die Zusammenarbeit konzentrieren.

Die Finanzinstitute müssen die Kultur der Fintechs respektieren,

damit diese ihre Agilität nicht verlieren - ihre wichtigste Mitgift

für gemeinsame Projekte. Eine grosse Herausforderung ist auch die

Auswahl des Fintechs, mit dem man am besten zusammenarbeiten kann",

sagte Vincent Bastid, Generalsekretär bei Efma.



BigTechs am Horizont geben Anlass zum schnellen Handeln



Die Zukunft der Finanzdienstleistungen liegt sowohl in den Händen

der Fintechs als auch in denen traditioneller Unternehmen, da sich

ihre Stärken gegenseitig ergänzen und sie den Kundenbedürfnissen

gemeinsam besser gerecht werden können. Schon jetzt zeichnet sich ein

Umbruch der Branche durch BigTechs - den grossen, multinationalen

Technologieunternehmen mit einem riesigen Kundenstamm im Einzelhandel

- am Horizont ab. Höchste Zeit also für Fintechs und traditionelle

Unternehmen, den richtigen Kooperationspartner zu finden und den Weg

zum Erfolg neu zu definieren. Als Hilfestellung für die Branche und

um deren Bestrebungen nach Zusammenarbeit und symbiotische

Beziehungen zu fördern, hat Capgemini das sogenannte

ScaleUp-Zertifizierungs-Werkszeug entwickelt. Dieses Instrument

schafft ein Modell für Kooperation und gegenseitige Verifikation, das

die Partnerschaft zwischen traditionellen Firmen und Fintechs

fördert.



Über den World Fintech Report 2018



Capgemini und LinkedIn haben in Zusammenarbeit mit Efma den World

Fintech Report 2018 entwickelt. Er basiert auf den Ergebnissen einer

globalen Umfrage, die Antworten von traditionellen

Finanzdienstleistungsunternehmen und Fintech-Firmen aus dem Umfeld

von Banken und Kreditgewerbe, Zahlungsverkehr und Transfers,

Investmentmanagement und Versicherungen umfasst. Durch die

Fragestellungen sollte sowohl die Perspektive der Fintechs als auch

die der traditionellen Finanzdienstleistungsunternehmen erfasst

werden. Dabei wurde vor allem auf unterschiedliche Aspekte der

Kundenerfahrung als auch wichtige Erfolgsfaktoren für ein besseres

Kundenerlebnisses eingegangen. Die Studie beleuchtet die sich

entwickelnde Beziehung zwischen etablierten Betreibern und New Age

Playern mit Fokus auf die Sichtweisen der Fintechs. Weiterhin wurde

analysiert, wie beiden Seiten zum Geschäftserfolg verholfen werden

kann.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Berichts

unter www.fintechworldreport.com .



Über Capgemini



Capgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter von

Management- und IT-Beratung, Technologie-Services und Digitaler

Transformation. Als ein Wegbereiter für Innovation unterstützt das

Unternehmen seine Kunden bei deren komplexen Herausforderungen rund

um Cloud, Digital und Plattformen. Auf dem Fundament von 50 Jahren

Erfahrung und umfangreichem branchenspezifischen Know-how hilft

Capgemini seinen Kunden, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Hierfür

steht ein komplettes Leistungsspektrum von der Strategieentwicklung

bis zum Geschäftsbetrieb zur Verfügung. Capgemini ist überzeugt

davon, dass der geschäftliche Wert von Technologie von und durch

Menschen entsteht. Die Gruppe ist ein multikulturelles Unternehmen

mit 200.000 Mitarbeitenden in über 40 Ländern, das 2017 einen Umsatz

von 12,8 Milliarden Euro erwirtschaftet hat.



Mehr unter www.capgemini.com/ch-de. People matter, results count.



Über Efma



Als globale Non-Profit-Organisation, die 1971 von Banken und

Versicherungen gegründet wurde, ermöglicht Efma die Vernetzung von

Entscheidungsträgern. Sie liefert qualitativ hochwertige

Erkenntnisse, die Banken und Versicherungen bei ihrer

Entscheidungsfindung im Berich Innovationsförderung unterstützen, um

den Wandel voranzutreiben. Über 3.300 Marken in 130 Ländern sind

Efma-Mitglieder. Hauptsitz in Paris. Büros in London, Brüssel,

Barcelona, Stockholm, Bratislava, Dubai, Mumbai und Singapur.

Besuchen Sie www.efma.com.



* Fintechs bezieht sich auf technologiebasierte

Finanzdienstleister, die relativ neu und/oder klein sind und einen

wachsenden Kundenstamm haben.



** BigTech ist ein allgemeiner Begriff für datengetriebene

Technologieunternehmen, wie Google, Amazon, Alibaba, Apple und

Facebook, die nicht traditionell in Finanzdienstleistungen vertreten

sind.





