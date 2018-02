Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.: Kündigung der Einbeziehung der Anleihe 2015/2020 in den Freiverkehr

DGAP-Ad-hoc: Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A / Schlagwort(e): Delisting Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A: Kündigung der Einbeziehung der Anleihe 2015/2020 in den Freiverkehr 27.02.2018 / 11:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A - Kündigung der Einbeziehung der Anleihe 2015/2020 in den Freiverkehr

Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, 27. Februar 2018 - Der Verwaltungsrat der Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. hat am heutigen beschlossen, die Einbeziehung der Anleihe 2015/2020 (ISIN DE000A1ZW6U2, WKN A1ZW6U) in den Freiverkehr (Basic Board) an der Frankfurter Wertpapierbörse ordentlich mit einer Frist von drei Monaten zu kündigen. Die Emittentin wird der Deutsche Börse AG am heutigen Tag eine entsprechende Kündigungserklärung übersenden."

Stephane Weyders, Director

27.02.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A

22 rue Jean-Pierre Brasseur 1258 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 612 222 099

E-Mail: stephane@platiniumservicesgroup.com

ISIN: DE000A1ZW6U2 WKN: A1ZW6U

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

658257 27.02.2018 CET/CEST

ISIN DE000A1ZW6U2

AXC0176 2018-02-27/12:16