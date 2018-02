Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Entscheidung über Fahrverbote in deutschen Städten getroffen: Deutsche Städte können Fahrverbote für Dieselautos verhängen.

Städte können Fahrverbote für Dieselautos zur Luftreinhaltung verhängen. Das Bundesverwaltungsgericht wies am Dienstag die Revision gegen die von den örtlichen Verwaltungsgerichten geforderten Fahrverbote zurück. Die Richter in Leipzig entschieden damit in letzter Instanz, dass solche Verbote im Kampf gegen die Stickoxid-Belastung (NOx) der Luft zulässig sind. Schon vor dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu möglichen Fahrverboten hatte die Autoindustrie abermals für freie Fahrt in Städten geworben. "Die ambitionierten Vorgaben zur Luftqualität ...

