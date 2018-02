Sydney - Die Schweizer Künstlerin Pipilotti Rist hat im Museum für Zeitgenössische Kunst (MCA) in Sydney sämtliche Besucherrekorde gebrochen. Mit ihrer Ausstellung "Sip my Ocean" brachte sie das MCA zeitweise sogar an seine Kapazitätsgrenzen.

Die Menschenschlangen werden jedem Besucher neben den Kunstobjekten im Gedächtnis bleiben. Sie zierten jeden Tag nicht nur den Kassenbereich des Museums für Zeitgenössische Kunst MCA in Sydney. Sondern sie bildeten sich auch vor fast jedem Ausstellungsraum und erneut vor zahlreichen Ausstellungsstücken beziehungsweise vor den Videoinstallationen.

All die Menschenmassen strömten die vergangenen Wochen ins MCA im Zentrum der australischen Metropole Sydney, um eine Ausstellung der in Zürich domizilierten Künstlerin Pipilotti Rist zu sehen. Von Jung bis Alt, von Tourist bis Einheimischen, von Student bis Multimillionär eilten förmlich alle in die Pipilotti-Ausstellung und die Direktorin des MCA, Elizabeth Ann Macgregor, kann den Erfolg mit der Ausstellung noch gar nicht so richtig fassen.

Vom Geheimtipp zum PublikumsmagnetenDie Wahl von Pipilotti Rist für die diesjährige Ausstellung während der australischen Sommermonate sei ein Risiko gewesen, sagte sie im Interview mit der Nachrichtenagentur SDA. Breite Teile der Öffentlichkeit hätten die Schweizer Künstlerin vor Beginn der Sonderausstellung überhaupt nicht gekannt. Pipilotti Rist sei nur ein Begriff innerhalb der Kunstwelt gewesen.

Dennoch setzte das MCA auf die Kunstschaffende aus der Schweiz für die Sommer-Exposition und es kann sich über positive Resonanz nicht beklagen. Laut Macgregor merkte das Museum am anderen Ende der Welt gleich nach Ausstellungsbeginn im vergangenen November, dass Pipilotti Rist ein Publikumsmagnet werden würde. Viel mehr Besucher als in den Vorjahren drängten sofort in die Ausstellungshallen. Die Museumsdirektorin betont dabei, dass sich selbst frühere Sonderausstellungen mit bekannten Namen wie ...

