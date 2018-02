König Salman ibn Abd al-Aziz Al Saud eröffnet das erste Internationale Humanitäre Forum in Riad und lanciert die Saudi-Aid-Plattform

Führungskräfte und Vertreter der führenden internationalen Hilfsorganisationen der Welt treffen sich zum ersten Riyadh International Humanitarian Forum in Saudi-Arabien, das vom 26. bis 27. Februar 2018 im InterContinental Hotel in Riad stattfindet. Schwerpunkt der Gespräche sind die folgenden vier Themen: Humanitäre Hilfe, Finanzierung und Kapazitäten humanitärer Hilfe, Innovation und Reform im humanitären Sektor und Lokalisierung von Hilfeleistungen. Das Forum will den Herausforderungen begegnen, denen sich die internationale Gemeinde von Hilfs- und Katastrophenhilfsdiensten im Zusammenhang mit dem steigenden Bedarf an humanitärer Hilfe auf der Welt gegenübergestellt sieht.

King Salman bin Abdulaziz Al Saud officially opens the 1st Riyadh International Humanitarian Forum 26th February 2018 (Photo: AETOSWire)

Der Hüter der heiligen Stätten und Schirmherr des King Salman Humanitarian Relief Centre (KSrelief), König Salman ibn Abd al-Aziz Al Saud, hat das Internationale Humanitäre Forum, das erstmals im Königreich Saudi-Arabien stattfindet, offiziell eröffnet und auch das erste Saudi-Aid-Programm lanciert.

Dr. Abdullah Al Rabeeah, Berater des königlichen Hofes und Supervisor General von KSrelief, kommentierte die Einführung der Plattform wie folgt: "KSrelief fühlt sich geehrt, die Saudi-Aid-Plattform mit der Unterstützung von König Salman ibn Abd al-Aziz Al Saud lancieren zu dürfen. Die Plattform ist ihrer Art nach die erste in der Region und spiegelt die Bemühungen des Königreichs im Bereich humanitäre Hilfe, Katastrophenhilfe und Entwicklungsdienste wider, die in Zusammenarbeit mit anderen saudi-arabischen Ministerien und Einrichtungen gemäß höchsten internationalen Standards erfolgen."

"Darüber hinaus gibt KSrelief die erste elektronische Ausgabe seiner neuen wissenschaftlichen Publikation bekannt. Das ‚International Humanitarian Journal' beschäftigt sich mit der wissenschaftlichen Erforschung humanitärer Hilfe und hat zum Ziel, hilfsbedürftige Gebiete zu unterstützen und die Entwicklung humanitärer Hilfsaktionen voranzutreiben."

"KSrelief hat mit 120 Agenturen der Vereinten Nationen sowie nationalen und internationalen Organisationen solide Partnerschaften aufgebaut. Viele von ihnen sind bei dem ersten internationalen humanitären Forum anwesend und werden dazu beitragen, das Center zu einer internationalen Ressource für humanitäre Forschung und Freiwilligenarbeit zu machen. Diese Partnerschaften sind wesentlich, um das Bewusstsein für den Wert humanitärer Leistungen zu stärken und die führende Rolle des Königreichs gemäß seiner Vision 2030 zu betonen."

