München (ots) - Das Thema:



"Wozu brauchen wir noch ARD und ZDF?"



Die Schweizer Volksabstimmung über die Abschaffung des Radio- und Fernsehbeitrags könnte zum Warnschuss für ARD und ZDF werden. Wie noch nie steht vor allem das öffentlich-rechtliche Fernsehen im Kreuzfeuer von Kritikern: Diese sprechen von Zwangsgebühren, beklagen Geldverschwendung, bezweifeln die journalistische Neutralität oder schimpfen über zu viele Krimis. Sind 17,50 Euro Rundfunkbeitrag monatlich zu viel? Oder ist das öffentlich-rechtliche Programmangebot weltweit einmalig und jeden Cent wert: von "Panorama" bis "In aller Freundschaft", von "aspekte" bis zum "Tatort", von der "heute show" bis zur "Sportschau"?



Die Gäste:



Thomas Gottschalk (Moderator) Tom Buhrow (WDR-Intendant) Pinar Atalay ("Tagesthemen"-Moderatorin) Emil Steinberger (Schweizer Kabarettist) Beatrix von Storch (AfD, stellv. Bundesvorsitzende) Georg Kofler (Medienunternehmer)



Zum "Weltspiegel extra: Unter Beschuss - Medien in Europa" Öffentlich-rechtlichen Sendern in Europa weht der Wind härter ins Gesicht. Wie das aussieht, zeigt Das Erste in einer 30-minütigen Extra-Ausgabe des "Weltspiegel", ausgestrahlt im Rahmen der "Maischberger"-Diskussion: In diesem "Weltspiegel extra" werden an diesem Abend ARD-Korrespondenten über die Situation des Rundfunks in ihren Ländern berichten - von Polen über Frankreich, Österreich, Großbritannien und Norwegen. Und auch den Wahlkampf in Italien und das heftige Ringen um jede Stimme der Ja- und Nein-Lager zur Abschaffung der Gebühren in der Schweiz nimmt der "Weltspiegel extra" noch einmal unter die Lupe. Mit im Team sind die ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten Olaf Bock/Polen, Julie Kurz/Großbritannien, Michael Mandlik/Österreich, Sabine Rau/Frankreich, Clas Oliver Richter/Skandinavien, Michael Schramm/Italien, Wolfgang Wanner/Schweiz. (Redaktion: Ulrich Adrian, WDR)



Im Anschluss an den 30-minütigen "Weltspiegel extra" nimmt Sandra Maischberger den Faden wieder auf setzt ihren Talk fort.



"Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH.



