FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann hält eine Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) im nächsten Jahr für möglich. Bei der Bilanzpressekonferenz der Deutschen Bundesbank in Frankfurt sagte Weidmann: "Der Markt hat entsprechende Erwartungen gebildet, und diese Erwartungen sind nicht komplett unrealistisch." Er wolle damit aber keine Entscheidung des EZB-Rats prognostizieren, fügte er hinzu.

In seiner einführenden Rede hatte der Bundesbank-Präsident gesagt, die geldpolitische Normalisierung werde noch eine ganze Weile in Anspruch genommen. Allerdings sollte das Ausmaß der geldpolitischen Expansion so schnell wie möglich verringert werden. Sollte die Erholung anhalten und die Inflation weiter steigen, spreche nichts gegen eine Einstellung der Nettoanleihekäufe in diesem Jahr.

Weidmann sagte auch, im Falle einer geldpolitischen Normalisierung sei mit einem Anstieg der Volatilität an den Finanzmärkten zu rechnen. Diese müsse aber möglichst gering gehalten werden.

February 27, 2018 06:02 ET (11:02 GMT)

