Unterföhring (ots) - - Sky Sport News HD überträgt am Samstag den Kampf um den International-Titel des WBC live aus Köln



- Die Live-Übertragung des Kampfabends beginnt um 21.00 Uhr



- Die Veranstaltung ist ebenfalls im Livestream auf skysport.de zu sehen



Am Samstagabend fliegen bei Sky wieder die Fäuste. Avni Yildirim kämpft im Supermittelgewicht gegen den US-Amerikaner Derek Edwards um den International-Titel des WBC. Sky Sport News HD überträgt den Kampf live und für jedermann frei empfangbar.



Mit einer KO-Quote von 85% in 17 Kämpfen ist der 26-jährige Türke einer der besten Boxer seiner Gewichtsklasse. Die bisherigen Erfolge sind unter anderem auf seinen enormen Ehrgeiz sowie seinen großen Trainingsfleiß zurückzuführen, der ihm den Spitznamen "Robot" einbrachte. Yildirim gilt als kompletter Boxer und ist in seinem Kampfverhalten zudem sehr variabel. Trotz der Favoritenrolle Yildirims darf man auch seinen Gegner Derek Edwards auf keinen Fall unterschätzen. Der 38-Jährige, der sich selbst als "The Black Lion" bezeichnet, besitzt sehr viel Erfahrung und eine starke Rechte.



Vorkampf Serge Michel vs. Pablo Sosa ab 21.00 Uhr



Ab 21.00 Uhr berichtet Sky Sport News HD live aus Köln. Ehe der Hauptkampf im Supermittelgewicht zwischen Yildirim und Edwards ansteht, treffen im Vorkampf der Deutsche Serge Michel und der Argentinier Pablo Sosa im Halbschwergewicht aufeinander.



Darüber hinaus sind bereits ab 19.00 Uhr die Kämpfe von Mohamed Al Zein, Yavuz Ertürk und Marek Jedrzejewski im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de zu sehen.



Über Sky Deutschland:



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Dez. 2017).



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Kontakt für Medien: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 Thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland