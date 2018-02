Am 22. und 23. Februar 2018 fanden in Brüssel anlässlich des "EU-Industrietages" unter dem Dach der Europäischen Kommission eine Reihe von Diskussionen zu verschiedenen industriellen Themen statt. Für die TerraE Holding GmbH hat ihr CEO, Holger Gritzka, gemeinsam mit dem Vizepräsidenten der Kommission für die Energieunion, Maros Å efčovič, an einer Diskussion über die Zukunft der Batterieproduktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...