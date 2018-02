Hannover - Das Neujahrsfest wird kurzfristig für einige Bewegung aufseiten der volkswirtschaftlichen Datenveröffentlichungen in China sorgen, so Frederik Kunze von der Nord LB.So seien bereits in den Handelszahlen für den Januar Feiertagseffekte abzulesen gewesen, die auf die Tatsache zurückzuführen seien, dass im Jahr 2017 die Feierlichkeiten im Januar begonnen hätten. So hätten die in US-Dollar bewerteten Einfuhren um 36,9% Y/Y zugelegt. Auch wenn die Preisentwicklungen an den internationalen Rohstoffmärkten in diesem Zusammenhang ebenfalls berücksichtigt werden müssten, sollten Vorzieheffekte einen nennenswerten Einfluss geltend gemacht haben. Auch die anstehenden Veröffentlichungen zur konjunkturellen Entwicklung im Februar würden erfahrungsgemäß äußerst schwierig zu interpretieren sein. Immerhin gehen die Analysten der Nord LB weiter davon aus, dass sich China in den ersten drei Monaten des Jahres auf seinem auskömmlichen Wachstumspfad halten wird.

