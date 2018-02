Frankfurt - Rohstoffe starteten freundlich ins neue Jahr und knüpften an die Gewinne aus dem Vormonat an, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniCommodities (ISIN LU0249045476/ WKN A0JJ57).Dabei habe die längste Serie an Tagen mit Kurszuwächsen seit 1991 festgestellt werden können. Zum Monatsende hätten allerdings Gewinnmitnahmen eingesetzt. Letztlich sei, gemessen am MS RADAR Index ex Agrar, ein Zuwachs von 2,5 Prozent geblieben. Über alle Sektoren hinweg habe es zwei wichtige Treiber gegeben. Einerseits hätten die anhaltend guten Konjunkturdaten gestützt. Darüber hinaus habe die US-Steuerreform in Übersee für eine Verlängerung des Konjunkturzyklus gesorgt. Andererseits habe der US-Dollar weiter abgewertet. Da alle Rohstoffe in US-Dollar handeln würden, habe die Währungsentwicklung für einen zusätzlichen Schub gesorgt.

