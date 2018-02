Paris - Die Volatilität ist wieder an die ungewöhnlich zahmen Märkte zurückgekehrt, so die Experten von Natixis Investment Managers.Laut den Ergebnissen einer neuen Umfrage von Natixis Investment Managers seien die meisten institutionellen Anleger jedoch darauf vorbereitet. Ihre Maßnahmen zur Diversifikation und zum Aufbau von stabilen Portfolios sollten sich demnach künftig auszahlen. 78 Prozent der institutionellen Investoren würden erwarten, dass die Volatilität an den Aktienmärkten 2018 ansteigen werde. Deshalb würden sie eine opportunistische Allokation in aktiv gemanagte und alternative Anlagen verfolgen, um in diesem Jahr ihre durchschnittlichen langfristigen Renditeerwartungen von 7,2% erreichen zu können.

