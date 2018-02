BERLIN (Dow Jones)--Die AfD wird nach Einschätzung von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in Zukunft Gründe für eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz liefern. Er habe aktuell keine Einzelbeispiele, die dies rechtfertigen würden, sagte er am Dienstag in Berlin. Aber sein Gefühl sage ihm, "dass wir Gründe erleben werden in den nächsten Wochen oder Monaten, die eine Rechtfertigung der Beobachtung von Personen aus der AfD möglich machen werden".

Aus Teilen der AfD-Führung habe es in der Vergangenheit Aussagen gegeben, die "gerne hart an der Grenze der Legalität formuliert" gewesen seien, in einer "brutalen Geschmacklosigkeit, wie man sich das kaum hat vorstellen können", sagte Dobrindt. Wenn man da das Gefühl habe, es wäre richtig "wenn der Verfassungsschutz da mal hinschaut", könne er sich solch einem Gefühl nicht verwehren.

Was die Arbeit im Bundestag angeht sagte Dobrindt, er habe keinen Kontakt mit der AfD und auch nicht mit deren Abgeordneten. Man habe in der vergangenen Woche erleben können, wie der professionelle Umgang mit der AfD aussehe. "Wir haben harte Auseinandersetzungen in der Sache mit der AfD geführt", sagte er. "Das wird auch für die Zukunft so bleiben."

Er persönlich sehe einen Auftrag darin, "alles zu unternehmen, dass die AfD aus dem deutschen Bundestag wieder verschwindet", sagte Dobrindt. Dies sei möglich, wenn man die Partei "inhaltlich überflüssig" mache und den Wählern ein Angebot mache, das sie wieder bei den Volksparteien landen lasse.

