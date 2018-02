Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag zum Mittag hin leicht negativ. Dabei war der Leitindex SMI kurzzeitig sogar wieder unter die die Marke von 9'000 Punkten gefallen, die er erst am Vortag zurückerobert hatte. Nach der Talfahrt Anfang Monat, die aus Sorge vor schnell steigenden Zinsen ihren Lauf genommen hatte, sind die Anleger somit nach wie vor auf Richtungssuche. Diesbezüglich richten sich die Blicke nun auf die USA, wo der neue Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, heute Abend seine erste Rede halten wird. Vor dieser möchte an den Börsen kein Händler noch grössere Risiken eingehen, hiess es von Marktkennern.

Von Powell erhoffen sich die Investoren zumeist eine Fortsetzung der geldpolitischen Strategie von Janet Yellen. Gesetzt wird also darauf, dass er trotz des Wirtschaftsbooms nur vorsichtig die Zinsschraube anzieht. In der Schweiz steht der Börsentag derweil ganz im Zeichen der laufenden Berichtssaison. Nebst dem Lebensversicherer Swiss Life publizierten am Morgen auch eine Reihe kleinerer und mittlerer Unternehmen ihren jeweiligen Zahlenkranz. Ausserdem planen mit Medartis, Sensirion und Asmallworld drei weitere Firmen den Gang an die Schweizer Börse, wie sie am Morgen mitteilten.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.50 Uhr 0,20% tiefer bei 9'008,35 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index ...

