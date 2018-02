BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Bundesregierung verliert angesichts des unklaren Brexit-Kurses der britischen Premierministerin Theresa May langsam die Geduld. Die britische Regierung müsse endlich die Karten auf den Tisch legen und deutlich machen, wie sie sich das künftige Verhältnis zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich vorstelle, sagte Europastaatsminister Michael Roth am Dienstag am Rande von EU-Beratungen zu dem Thema in Brüssel.

Man freue sich natürlich über öffentliche Reden. "Wichtiger wäre es aber, auch in Brüssel sehr präzise deutlich zu machen, worum es (...) geht", sagte der SPD-Politiker.

May hat für diesen Freitag eine Rede angekündigt, in der sie ihre Vision für die künftigen Beziehungen beschreiben will. Bisher hat sie beispielsweise noch nicht konkret gesagt, wie sie sich die künftigen Wirtschaftsbeziehungen mit der EU vorstellt.

Verhandlungen über dieses wichtige Thema sollten eigentlich bald beginnen. Die EU-Staaten wollen Ende März Verhandlungsleitlinien beschließen und sich daran orientieren, welche Position die Briten bis dahin formuliert haben.

Auf die Forderung des britischen Labour-Chefs Jeremy Corbyn nach einer neuen umfassenden Zollunion nach dem EU-Austritt reagierte Roth am Dienstag zurückhaltend. "Natürlich freuen wir uns darüber, dass der Oppositionsführer Vorschläge macht", sagte er. Am Ende müsse man als Demokrat aber akzeptieren, dass diese nicht entscheidend seien. Es brauche Vorschläge der gewählten britischen Regierung./aha/DP/nas

