Autowerte reagieren mit Abgaben auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Dieses ebnet zwar den Weg für Fahrverbote, diese seien allerdings verhältnismäßig auszugestalten. Ein Händler spricht von einem "halbherzigen Urteil", das für alle etwas enthalte. Mit dem Urteil lasse das Gericht ein "Hintertürchen" offen, das den Autobauern erlaube, ohne milliardenschwere Nachrüstungen das Fahrverbot umzusetzen.

Am Wochenende wurde bekannt, dass die Bundesregierung an Plänen arbeitet, eine Rechtsgrundlage zur Anordnung von streckenbezogenen Fahrverboten bei einer zu hohen Schadstoffbelastung in den Städten zu schaffen. Dadurch könnte der Autoindustrie möglicherweise eine teure Nachrüstung erspart bleiben, so Evercore. Der Händler erwartet keinen nachhaltigen Abgabedruck auf den Autosektor nach dem Urteil. VW verlieren 1,8 Prozent, Daimler 0,5 Prozent und BMW 0,8 Prozent.

February 27, 2018

