Liebe Trader,

Schauen wir uns den Kursverlauf des SMI-Index übergeordnet seit Anfang 2016 an, befand sich dieser fast ein ganzes Jahr in einer Konsolidierungsphase in dem Bereich zwischen 7.500 und 8.300 Punkten. Anfang November selben Jahres fing der Kurs jedoch an wieder einen Aufwärtstrend zu verfolgen - nach dem Verlaufstief bei 7.425 Punkten ging es innerhalb von 9 Monaten auf 9.616 Punkte hoch. Es folgte eine kurze aber heftige Korrekturphase, doch die Bullen ließen sich nicht so einfach abschütteln, denn der Index konnte zuletzt eine sehr dynamische Gegenbewegung starten und wieder über das Niveau von 9.000 Zählern zulegen. Weitere Kursgewinne dürften demnach noch bevorstehen, aber der Widerstand bestehend aus dem EMA 200 sollte auch nicht unterschätzt werden.

Long-Chance:

Ausgehend von der aktuellen Erholungsbewegung wird ein weiterer Anstieg des Schweizer Leitindex SMI in Richtung der Widerstandszone von 9.200 Punkten favorisiert. Dazu aber müsste das Barometer zunächst den gleitenden Durchschnitt EAM 200 auf Tagesbasis sowie die darüber liegende 50-Tage-Durchschnittslinie überwinden. Spekulativ veranlagte Investoren können einen direkten Long-Einstieg um 9.000 Zählern wagen, die Verlustbegrenzung sollte sich dann aber noch knapp unter dem Niveau von 8.900 Punkten aufhalten. Ein Kursrutsch darunter dürfte hingegen zu einem neuerlichen Test der Jahreshoch aus 2016 bei 8.739 Punkten und ggf. den Februartiefs bei 8.664 Punkten führen.

Widerstände: 9.057 / 9.080 / 9.163 / 9.200 / 9.228 Punkte

Unterstützungen: 8.900 / 8.845 / 8.750 / 8.664 / 8.589 Punkte

Wochenchart:



Tageschart:



SMI-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 9.006 Punkte; 11:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

