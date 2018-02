"Der Image-Schaden für die deutschen Automobilhersteller von Dieselfahrzeugen ist immens", so ein Marktteilnehmer zu dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig. Dieses hat den Weg für Diesel-Fahrverbote in deutschen Städten frei gemacht. Momentan zeichne sich nicht ab, dass es zu einer teuren Nachbesserung der Diesel-4-Fahrzeuge auf Kosten der Hersteller kommen müsse. Als Hauptverlierer des Diesel-Fahrverbots gilt die Aktie von VW. Sie notiert 1,8 Prozent leichter bei 162,54 Euro nach einem Minus von 0,5 Prozent vor dem Urteil.

February 27, 2018 06:27 ET (11:27 GMT)

