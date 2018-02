Nach Genehmigung des Bauantrages kann der Bau in Kürze beginnen; die Einweihung ist bereits für Ende 2018 geplant. Das neue Lager umfasst eine Fläche von über 15.000 m2. Zusammen mit den bereits bestehenden Lagerflächen bietet das Logistikzentrum künftig Platz für ca. 20.000 Paletten.

Die dynamische Geschäftsentwicklung bei Klingele sowie die hohen Anforderungen der Kunden im Hinblick auf eine schnelle und fehlerfreie Belieferung hatten Investitionen in erweiterte Logistik-Kapazitäten mit modernsten Standards erforderlich gemacht. Das bisherige Lager mit rund 13.000 m2 war dafür nicht mehr ausreichend und wird künftig teilweise als Produktionsfläche genutzt.

Schnellere Belieferung und reduzierte Fehleranfälligkeit

Das neue Fertigwarenlager will das Unternehmen mit RFID-Technologie ausstatten. Diese ermöglicht eine stellplatzgenaue Lagerverwaltung, bietet in Verbindung mit einer Lagerverwaltungssoftware eine hohe Bestandssicherheit und reduziert die Fehleranfälligkeit in der internen Logistik auf fast Null. Vorteil für Klingele: Die Waren im Lager sind schnell ...

