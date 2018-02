Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen treten am Dienstagmittag weiterhin mehr oder weniger auf der Stelle. Schlusslicht ist der DAX, der um 0,5 Prozent auf 12.467 Punkte fällt und so auch den Euro-Stoxx-50 drückt. Dieser verliert 0,3 Prozent. Etwas unter Druck geraten sind die Autoaktien mit der Freigabe von Fahrverboten durch das Bundesverwaltungsgericht. Das Urteil drückt besonders auf VW, die um 1,7 Prozent nachgeben. Daimler und BMW kommen mit kleinen Abschlägen davon.

Daneben sprechen Händler von einer abwartenden Haltung. "Gründe zum Abwarten gibt es genug", sagt ein Händler. Am Nachmittag äußert sich der neue Chef der US-Notenbank Jerome Powell vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses.

Die Frage ist, ob sich der Markt im Anschluss auf zwei oder drei weitere US-Zinserhöhungen in diesem Jahr einstellen wird. Angesichts der Tatsache, dass es sich um den ersten Auftritt von Powell vor dem Ausschuss in seiner neuen Funktion handelt, wird das Interesse der Finanzakteure groß sein. Der Euro liegt mit 1,2328 Dollar in der Spanne der vergangenen Tage.

Ansonsten steht die Berichtssaison im Fokus. Aus Deutschland haben bereits am Vorabend Fresenius und FMC Zahlen veröffentlicht, die Licht und Schatten enthielten. Am Morgen folgte die BASF mit ihren endgültigen Zahlen für 2017. Die Überraschung des Tages bildet ein Gegengebot für den Bezahlsender Sky durch Comcast aus den USA.

Bei BASF drückt die Dividende - bei FMC das Dialysegeschäft

Auf den DAX drückt auch das Schwergewicht BASF, dessen Aktien 1,6 Prozent verlieren. Die Analysten von Bernstein unterstreichen, dass die Dividende enttäuscht habe. BASF legt nur 10 Cent auf die alte Dividende drauf und will nun 3,10 Euro zahlen.

FMC fallen noch stärker um 4,1 Prozent, da hier die Quartalszahlen nicht gut ankamen. Im Handel heißt es, dass sich die Anleger an den Rückstellungen in Höhe von 200 Millionen Euro im Zusammenhang mit den laufenden Vergleichsverhandlungen mit der US-Regierung störten, die auf das Ergebnis drückten. Daneben verweisen Analysten auf eine Abschwächung im wichtigen US-Dialysegeschäft. FMC habe sich beim Marktwachstum klar schlechter als der Konkurrent DVA entwickelt. Die bereinigte EBIT-Marge sei um 150 Basispunkte gefallen.

Fresenius im Plus - Akorn-Übernahme könnte scheitern

Die Aktien der Muttergesellschaft Fresenius ragen dagegen mit 1,7 Prozent Plus hervor. Hier treibt das mögliche Scheitern der Übernahme von Akorn in den USA. Ein Aus der Übernahme würde mit Erleichterung zur Kenntnis genommen werden, denn Händler sprachen bei Akorn von einem "Klotz am Bein", der zur seit Monaten andauernden Underperformance der Fresenius-Aktie geführt habe. Die Akorn-Aktie stürzte im nachbörslichen US-Handel am Montag um fast ein Drittel ab.

Sky und Provident Financial mit Rally-Runden

Für eine Kursexplosion von gut 20 Prozent beim Pay-TV-Sender Sky sorgt das überraschende Gegengebot durch Comcast. Die Amerikaner bieten 1.250 Pence je Sky-Aktie, und das auch noch komplett in bar. Zuvor hatte Fox nur 1.075 Pence geboten. Sky handeln damit aber deutlich über dem von Comcast gebotenen Preis, da Anleger nun auf einen möglichen Bieterwettbewerb zwischen Comcast und Fox setzen.

Für die Aktie der britischen Provident Financial geht es um fast 70 Prozent nach oben auf 999,40 Pence. Im Handel heißt es, dass die Kapitalerhöhung mit einem Volumen von 331 Millionen Pfund deutlich unterhalb der Erwartung ausgefallen sei. Mit der Finanzaufsicht FSA wurde zudem eine Einigung erzielt, der zu zahlende Betrag liegt etwas oberhalb der Erwartung der Numis-Analysten. Damit liegen alle Karten auf dem Tisch. Die Analysten von Numis hoffen, dass sich die Anleger nun wieder auf das fundamental gesunde Geschäft und dessen Wert fokussieren. Für sie bleibt die Aktie ein Kauf mit einem Kursziel von 1.264 Pence.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.454,56 -0,25 -8,62 -1,41 Stoxx-50 3.063,55 -0,42 -13,03 -3,60 DAX 12.466,59 -0,48 -60,45 -3,49 MDAX 26.296,19 -0,38 -99,83 0,36 TecDAX 2.613,34 -0,19 -5,07 3,33 SDAX 12.193,97 -0,19 -22,94 2,58 FTSE 7.278,94 -0,15 -10,64 -5,18 CAC 5.339,27 -0,09 -4,98 0,50 Bund-Future 159,19 -0,18 -1,6 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.55 Uhr Mo, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2321 +0,06% 1,2324 1,2315 +2,6% EUR/JPY 131,80 +0,03% 131,71 131,58 -2,6% EUR/CHF 1,1547 -0,05% 1,1549 1,1538 -1,4% EUR/GBP 0,8824 +0,07% 0,8827 1,1337 -0,8% USD/JPY 106,99 -0,01% 106,87 106,87 -5,0% GBP/USD 1,3964 -0,01% 1,3963 1,3960 +3,3% Bitcoin BTC/USD 9.877,09 -0,76% 9.877,09 9.877,09 -31,24 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,64 63,91 -0,4% -0,27 +5,4% Brent/ICE 67,26 67,50 -0,4% -0,24 +1,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.332,30 1.333,37 -0,1% -1,07 +2,3% Silber (Spot) 16,61 16,67 -0,3% -0,06 -1,9% Platin (Spot) 996,25 1.000,50 -0,4% -4,25 +7,2% Kupfer-Future 3,18 3,20 -0,7% -0,02 -3,8% ===

