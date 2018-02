Hamburg (ots) -



Der internationale Technologiekonzern Körber steigt bei dem Münchener Robotik-Start-up Magazino ein. Entsprechende Verträge für eine Minderheitsbeteiligung an Magazino wurden am 26. Februar 2018 unterzeichnet. Körber unterstreicht damit erneut seine Fokussierung auf Zukunftstechnologien. Das Investment stärkt zudem die Digitalisierungsinitiativen im Geschäftsfeld Logistik-Systeme des Konzerns.



Magazino entwickelt und produziert wahrnehmungsgesteuerte, mobile Roboter, die das Bewegen von Stückgütern in der Intralogistik vollständig automatisieren. Die Technologielösungen des Start-ups ermöglichen eine dynamische Lagerhaltung und Kommissionierung sowie intelligente Materialdisposition im E-Commerce und an Montagelinien. Mit dem stückgenauen Zugriff auf einzelne Artikel schließt Magazino eine der zentralen Lücken in der Automatisierung von Logistikprozessen. So ergeben sich für die Logistik neue Möglichkeiten, um Prozessschritte effizienter zu gestalten. Mit der Beteiligung an dem in 2014 gegründeten Start-up sichert sich der Körber-Konzern Zugang zu dieser Schlüsseltechnologie. Dazu zählt insbesondere die Softwaresuite, welche das "Gehirn" der Roboter bildet. Diese Softwaresuite dient dazu, nicht-deterministische, also wahrnehmungsgesteuerte, Roboter in für Menschen gemachte Umgebungen agieren zu lassen.



Das Portfolio des Start-ups umfasst verschiedene Roboter-Systeme, die objektspezifisch zum Einsatz kommen. Die zentrale Entwicklung der Münchener Spezialisten ist der Kommissionier-Roboter "TORU". Konnten bisher meist nur ganze Ladungsträger wie Paletten oder Kisten automatisiert geholt werden, ermöglicht "TORU" einen stückgenauen Zugriff auf einzelne Objekte. Dank dieser Technologie können über 2D- und 3D-Kameras einzelne Objekte im Regal lokalisiert und identifiziert, sicher gegriffen und schließlich präzise an ihrem Bestimmungsort wieder abgelegt werden. Damit wird das Kommissionier-Verfahren "Pick-by-Robot" erstmals möglich. Der intelligente Roboter arbeitet parallel zu den Menschen und bringt benötigte Teile zum richtigen Zeitpunkt direkt bis zur Werkbank oder Versandstation.



"Das Magazino-Team hat mit seinen Robotik-Lösungen Innovationen entwickelt, die das Potential haben, die Intralogistik nachhaltig zu verändern", sagt Michael Horn, Mitglied des Konzernvorstands der Körber AG. "Die Partnerschaft bietet insbesondere für Kunden unseres Geschäftsfelds Logistik-Systeme einen entscheidenden Mehrwert. Gleichzeitig stärken wir mit dem Investment unsere Position in einem kompetitiven Marktumfeld. Zudem werden wir im Rahmen unserer Digitalisierungsinitiativen gemeinsam mit dem Team von Magazino weitere zukunftsweisende Entwicklungen vorantreiben."



"Wir freuen uns sehr über die Beteiligung der Körber AG und auf die Zusammenarbeit mit dem Konzern und seinen Geschäftsfeldern", betont Frederik Brantner, Mitgründer und CEO der Magazino GmbH. "Wir sind besonders gespannt auf den Austausch mit den Teams des Geschäftsfelds Logistik-Systeme. Von den Erfahrungen unseres neuen Partners werden wir auf allen Ebenen profitieren und so unseren Wachstumskurs nachhaltig fortsetzen."



Über Körber



Die Körber AG ist die Holdinggesellschaft eines internationalen Technologiekonzerns mit weltweit rund 11.500 Mitarbeitern. Der Konzern vereint technologisch führende Unternehmen mit mehr als 130 Produktions-, Service- und Vertriebsgesellschaften. An Standorten rund um den Globus verbindet Körber die Vorteile einer weltweit präsenten Organisation mit den Stärken hochspezialisierter und flexibler mittelständischer Unternehmen, die ihren Kunden Lösungen, Produkte und Services in den Geschäftsfeldern Automation, Logistik-Systeme, Werkzeugmaschinen, Pharma-Systeme, Tissue, Tabak und Unternehmensbeteiligungen bieten.



Über Magazino



Die Magazino GmbH entwickelt und produziert wahrnehmungsgesteuerte, mobile Roboter für die Intralogistik. Seinen Sitz hat das 2014 von Nikolas Engelhard, Frederik Brantner und Lukas Zanger gegründete Start-up in München. Mittels 3D-Kameras und zahlreichen Sensoren können die intelligenten Roboter ihre Umgebung wahrnehmen, interpretieren und somit parallel zum Menschen Kommissionierarbeiten übernehmen. Die Magazino GmbH beschäftigt mit rund 80 Mitarbeitern eines der größten Teams für perzeptionsgesteuerte Robotik in Europa.



